Drie op een rij voor Alpecin in Milaan-Sanremo? "Het verleden was mooi, maar we starten weer vanaf nul"

Met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen leverde Alpecin-Deceuninck de laatste twee winnaars van Milaan-Sanremo. Om er opnieuw een grand cru van te maken dit voorjaar gooide de ploeg het enigszins over een andere boeg. "Want we moeten als team wakker blijven", zegt manager Christoph Roodhooft.

2023: Mathieu van der Poel soleert naar de zege in de straten van Sanremo.



2024: Jasper Philipsen is sneller dan Michael Matthews en Tadej Pogacar in een pelotonsprint in Milaan-Sanremo.



Bij Alpecin-Deceuninck lijken ze de code gekraakt te hebben van het monument dat "het makkelijkst is om te rijden, maar het moeilijkst om te winnen", aldus de pelotonwijsheid.

"Die zege van 2023 was toch nog net iets specialer", blikt manager Christoph Roodhooft terug op de successen. "Vorig jaar was de climax anders, want er was spanning tot op het einde."

"Het was toen ook bijzonder wat Mathieu deed richting de ploeg (hij offerde zich op voor Philipsen, red). Dat mogen we zeker niet als evident beschouwen."

"Als je Milaan-Sanremo wint, ben je als ploeg toch opgelucht, want je voorjaar is voor een groot deel al oké. Wat we vorig jaar toen nog niet wisten, was dat er ook nog winst in de Ronde en Roubaix zouden volgen. Als we dat wél al hadden geweten, hadden we er toen meer van kunnen genieten."