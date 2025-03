Cian Uijtdebroeks geeft op in slotrit Tirreno: "Moraal is onder nul", maar ook: "Stilstaan bij zijn successen"

De nacht heeft geen beterschap gebracht voor Cian Uijtdebroeks, toch niet voor zijn rug. Op de enige klim van de dag in de slotrit van Tirreno-Adriatico moest hij lossen, waarna hij er maar de brui aan gaf. Bij Visma-Lease a Bike prediken ze ondanks deze nieuwe tegenslag rust.

Het huilen stond hem nader dan het lachen na de rit van gisteren. Dat zijn rugprobleem plots weer was opgedoken, kwam aan als een mokerslag bij Cian Uijtdebroeks (22).

Een mokerslag waar hij een dag later duidelijk nog niet van hersteld was, ook fysiek niet. Uijtdebroeks zou de finish in San Benedetto del Tronto niet halen.

"Zijn moraal is nu onder nul, dat is normaal", zegt ploegleider Maarten Wynants. "Ook vandaag ging het weer niet, dus het is verre van rozengeur en maneschijn."

"Hij heeft weer last van zijn rug, maar voor de rest is het moeilijk om de vinger op het probleem te leggen. Eerst deze ontgoocheling wegspoelen en dan weer verder kijken."