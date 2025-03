Bingo! Liam Everts spoelt blessureleed weg met knappe zege in Spaans modderbad: "Helemaal niet verwacht"

In de tweede race van het seizoen heeft Liam Everts al kunnen vieren. De 20-jarige crosser won de vettige Grote Prijs van Castilië in Spanje. In de WK-stand van de MX2-klasse (250 cc) rukt hij op naar de tweede plaats, zijn ploegmaat Kay de Wolf blijft leider.

"Ik had mezelf één overwinning als doel ingeprent dit seizoen. Dat ik dat nu al klaarspeel, na mijn zware blessure, had ik niet verwacht", reageert Everts.

De eerste reeks moest hij aan de Italiaanse Hondarijder Zanchi laten, in de tweede reeks was Everts heer en meester. Ploegmaat en titelverdediger Kay de Wolf finishte als tweede op meer dan een minuut.

In de WK-stand is Liam Everts tweede, op 6 punten van De Wolf. Coenen staat op de vierde plaats, Vennekens is 19e.

In de MXGP-klasse heerste 4-voudig wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveense Honda-rijder won beide manches.

Lucas Coenen betaalde leergeld in de modder op de 450 cc-motor. Het 18-jarige talent eindigde op de 9e plaats met zijn KTM.

Jago Geerts had een offday. In de eerste reeks raakte hij al snel betrokken in een valpartij, in de tweede reeks moest hij vroegtijdig naar de kant. De Yamaha-rijder werd pas 21e.

"Ik had moeite met de modder en de diepe sporen", legt Geerts uit. "Daar moeten we oplossingen voor vinden. Rustig blijven en hard werken is de boodschap."

In de WK-stand leidt Gajser. Coenen is 5e, Geerts 15e.