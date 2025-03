Bart Swings staat voor reset richting Winterspelen: "Knieblessure maakte het mentaal een zware winter"

Ondanks een vervelende knieblessure schaatste Bart Swings zaterdag naar WK-brons op de massastart. Onze landgenoot sluit zo een moeilijk seizoen af op een positieve noot en kan de focus al verleggen naar de Winterspelen van 2026. "We gaan hard werken zodat mijn knie volgende winter weer perfect is."

"Het was een zware periode om hier naartoe te werken, zeker met die knieblessure. Het was de eerste keer dat ik zo'n blessure had. Ik moest me mentaal sterken om naar dit WK te komen. Maar mijn ervaring op de massastart was een troef."

Op "anderhalf been" schaatste Bart Swings zaterdag naar WK-brons op "zijn" massastart. Een knappe prestatie, want een aanhoudende knieblessure maakte dat hij zijn kansen niet echt ten volle kon verdedigen.

"Het begon nog redelijk goed, maar het is dan altijd minder en minder geworden. Dat was niet eenvoudig, want ik werkte echt naar het WK toe. Om dan nog brons te kunnen pakken, is een bevestiging dat het niet allemaal voor niets was."

Swings kende een moeilijke winter waarin zijn resultaten wat minder waren dan gewoonlijk. "Het was verre van een goed seizoen", is hij eerlijk.

Op de massastart reed Swings geduldig om in de slotronde zijn troeven op tafel te gooien. Ook het werk van landgenoot en bliksemafleider Indra Médard hielp Swings richting podium.



"Dat is onze tactiek die we uitproberen richting de Winterspelen van volgend jaar. We zijn nu met twee Belgen, daar moeten we gebruik van maken. De aanwezigheid van Indra biedt ook voor mij extra kansen. Als team hebben we vooral ereplaatsen gehaald dit jaar, volgend jaar gaan we terug voor zeges."



Swings zal nu zijn tijd nemen om het aanhoudende knieprobleem volledig van de baan te werken. "De leeftijd helpt niet bij het herstel, het gaat allemaal wat trager en minder goed", aldus Swings.



"Maar de knie kan weer 100 procent worden. Daar gaan we nu aan werken, zodat dat in de zomer en volgende winter weer perfect is."