Alderweireld "wil shirt nog één keer dragen" na scheur in quadriceps, dokter schat in: "normaal 3 tot 6 weken out"

ma 17 maart 2025 18:51

Antwerp brandt een paar kaarsen voor Toby Alderweireld. Het uitzwaaiende clubicoon moest tegen Standard met een blessure naar de kant. Maandagavond maakte Antwerp bekend dat het om een scheur in zijn quadriceps gaat. "Het is onzeker of hij nog speelt in de play-offs", luidt het zware verdict.

Nog tien keer knallen: dat was het ideale scenario van Toby Alderweireld in zijn laatste maanden als voetballer.



Alleen komt achter dat plan nu plots een enorm vraagteken te staan. Want de Antwerp-verdediger liep in de slotminuten tegen Standard een blessure op bij een ongelukkige ingreep. Alderweireld bleef met zijn knie steken in de grasmat van Sclessin en moest worden gewisseld. "In de slotfase van de wedstrijd gisteren tegen Standard verliet Toby Alderweireld geblesseerd het veld. Uit onderzoek is gebleken dat hij een scheur in de quadriceps heeft", bracht Antwerp maandagavond naar buiten. "Herstel bij dergelijke blessures neemt vaak een aanzienlijke periode in beslag, waardoor het optreden van Toby in de play-offs helaas onzeker is. Vanaf vandaag staat alles in het teken van zijn revalidatie."

Een bittere pil en een duidelijke boodschap: er moet rekening worden gehouden met een scenario waarin de ex-Rode Duivel zijn afscheid niet op het veld zal kunnen vieren.



Toby Alderweireld: "Geen woorden voor"

Op Instagram heeft Alderweireld intussen zelf gereageerd op het nieuws.



"Ik had dit nooit verwacht. Ik heb er geen woorden voor op dit moment. Wat ik wel weet, is dat ik er alles aan zal doen om het mooie shirt nog eens te kunnen dragen, om nog een keer kapitein te zijn van de mooiste club in de wereld."



"Het zal een lastige strijd tegen de klok worden, en ik weet dat ik niet aan de winnende kant sta. Ik wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten en de steun."

Dokter Tom Teulingkx: "Normaal 3-6 weken out"