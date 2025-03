"Ze hebben het wéér verpest voor ons": Cercle haalt fel uit naar VAR, maar heeft "vertrouwen" voor degradatiestrijd

zo 16 maart 2025 21:33

Hoe is het zo ver kunnen komen? Cercle Brugge leek tegen Anderlecht lang in staat om de degradatiestrijd nog af te wenden, maar een frustrerende wedstrijd zou uiteindelijk gekenmerkt worden door een afgekeurd kantelpunt. Dat de VAR de 1-1 terugfloot, wekte achteraf nog heel wat frustratie op. "Het is altijd tegen ons", klonk het bij een boos groen-zwart.



Teleurstelling, maar vooral veel frustraties na de wedstrijd bij Cercle Brugge.

Het had kansen genoeg om de degradatiestrijd nog te ontlopen tegen Anderlecht, maar een afgekeurde goal en een implosie in het slot bezegelden uiteindelijk hun lot. En vooral dat eerste is toch blijven hangen bij De Vereniging.

"De VAR heeft het wéér verpest voor ons", fulmineerde Thibo Somers meteen na affluiten. "Tegen Charleroi was het ook al zo: zij kregen slechts geel voor een elleboogstoot, en wanneer datzelfde gebeurde in de volgende speeldag, kreeg Dender meteen rood ... Het is altijd hetzelfde, en het is altijd tegen ons." De kapitein kon zijn frustraties niet verbergen en haalde verder uit naar de VAR.

"Ze moeten eens in de spiegel kijken", klinkt het. "Ik heb gehoord dat er maandag een bijeenkomst is met scheidsrechters en alle ploegen. Ik denk dat er daar een hartig woordje gebabbeld zal worden."



En zo zal het gevoel dat dit vooral een gemiste kans was voor Cercle Brugge nog even blijven nazinderen. "Kijk, als we hier op 1-1 komen in de 52e minuut, gaan we erop en erover. Maar op het einde nemen we risico's en scoren ze nog de 2-0 en 3-0." Ook zijn ploegmakker Hannes Van der Bruggen was niet te spreken over de VAR-ingreep, die oordeelde dat hij een fout beging op Dendoncker. "Ik heb toch mijn twijfels bij die opvallende beslissing van de VAR", vertelt hij. "Het was in mijn ogen geen clear-error, en het is niet de eerste keer dat we dit meemaken, hé. En dat zorgt er toch ook voor dat we hier nu staan." "Dat en ons scorend vermogen, natuurlijk. Onze topscorer heeft 3 goals ... Dat is te weinig. Dat we onze beide scorende spitsen ook verkocht hebben tijdens het seizoen, helpt natuurlijk ook niet. Het zal een slapeloze nacht worden."

Degradatiezorgen