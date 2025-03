"Wel een goed grapje, toch?": X-post van XDS-Astana over supersub Ballerini zet (bijna) iedereen op het verkeerde spoor

zo 16 maart 2025 14:00

Wielerfans op X wisten even niet wat ze lazen. XDS-Astana communiceerde dat Davide Ballerini de gisteren niet gestarte Cees Bol mocht vervangen voor de slotrit van Parijs-Nice, zogezegd "als een testproject van de organisatie". Het klonk te onwaarschijnlijk om waar te zijn en dan is het dat meestal ook. "We hebben gelukkige socialmediamanagers", grinnikte Mike Teunissen.

"Davide Ballerini zat net inderdaad op de ploegbus, maar hij is nu al gaan fietsen." Mike Teunissen verklapte meteen dat de wissel tussen Bol en Ballerini om een vroege 1 april-grap ging. "Morgen gaan we Sanremo verkennen en hij is vandaag al toegekomen. Het was wel een goed grapje, toch?", grinnikte Teunissen.

We hebben gelukkige socialmediamanagers, zullen we zeggen. Mike Teunissen (XDS-Astana)