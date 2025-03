"Het is echt belachelijk": potje van Felice Mazzu kookt even over, STVV-coach uit woede over 2 fases

ma 17 maart 2025 06:06

De emmer liep even over bij Felice Mazzu. Nadat STVV zondagavond zijn laatste sprankel hoop op het rechtstreekse behoud had zien wegvliegen, haalde de trainer fors uit naar alles en iedereen. "Hoe kunnen wij de strijd aangaan als we al een heel seizoen beslissingen in ons nadeel krijgen?", vloekte hij na (onder meer) een late penalty in hun nadeel.

"Er wordt niks in het voordeel van STVV gefloten." Voila, de toon was al snel gezet in het interview van Felice Mazzu zondagavond. De coach van de Kanaries had net gezien hoe een waterkansje op het rechtstreekse behoud helemaal was opgedroogd voor zijn troepen. De Limburgers werden na een nederlaag in Leuven zonder pardon naar de Relegation Play-offs gestuurd. Reden genoeg voor de T1 om fors uit te halen. Naar zijn spelers, bijvoorbeeld. "Ik blijf gefrustreerd achter", opende hij. "Omdat we niet goed aan de wedstrijd begonnen zijn. We speelden te laag en creëerden niks." "Maar er is ook frustratie over de scheidsrechterlijke beslissingen. Die waren naar het beeld van ons seizoen. Week na week gebeuren dezelfde fouten en STVV wordt altijd benadeeld."

Lachwekkend geel

Mazzu haalde er meteen twee voorbeelden bij om zijn kritiek te staven. "Ik wil me niet wegsteken achter de beslissingen van de ref, want we hebben vandaag niet getoond tot wat deze ploeg in staat is." "Maar als een aanvaller in de eerste helft geen tweede gele kaart krijgt voor een tackle langs achteren, dan is dat te makkelijk." "Als wij een fout maken, krijgen we geel en bij die tackle langs achteren vertelt de ref me dat er geen intensiteit in de tackle zat. Het is gewoon om te lachen."

Unieke beslissing van de ref

Even later werd een Kanarie wél met rood naar de kant gestuurd. Maar de grootste woede van Mazzu zat er dan nog aan te komen. Tien minuten voor affluiten wees ref Boterberg naar de stip: penalty voor OHL. De VAR trok die beslissing in twijfel en riep hem naar het scherm, maar de scheidsrechter hield vast aan zijn besluit en Schrijvers legde de 3-2 binnen. "De VAR die de ref roept om aan te geven dat het geen penalty is en de ref die dan toch een strafschop geeft? Dat komt bijzonder zelden voor", brieste Mazzu.

Hoeveel penalty's hebben wij niet al moeten slikken? Het is belachelijk. Felice Mazzu

"In de wedstrijd op Union was het dezelfde ref die in de fout ging bij de eerste penalty die we tegenkregen. Vandaag maakte hij weer een fout toen de VAR hem riep bij die penalty en toen hij geen tweede geel gaf voor die aanvaller."

"Hoeveel penalty's hebben wij niet moeten slikken? Was het vandaag de 11e of de 12e? Zelfs wanneer de VAR de penalty dan annuleert, krijgen we hem toch nog tegen. Het is belachelijk."

Calimero

Scherpe woorden van de 59-jarige coach. Mazzu ging net niet zo ver om het een complot tegen STVV te noemen, maar hij bleef er wel van overtuigd dat zijn ploeg dit jaar geviseerd werd. "Als ze het niet fijn vinden om op ons kunstgrasveld te spelen, dat ze dat dan in het begin van het seizoen zeggen", zette hij zijn vurige betoog voort. "Het is niet normaal wat er dit seizoen gebeurd is en niemand durft er iets over te zeggen. Meneer Gumienny zal weer zeggen dat ik de Calimero ben en dat de beslissingen juist zijn, maar het is makkelijk om de refs te beschermen."

De scheidsrechters spelen met de carrière van trainers en spelers en het leven van een club en de medewerkers. Felice Mazzu