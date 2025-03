"Een hersenschudding maar geen breuken": Club Brugge komt met positieve update rond Mignolet na zware botsing

"Het was daarnet akelig stil in het stadion."



Ook Radio 1-commentator Johan De Caluwé was even niet goed van de botsing tussen Simon Mignolet en Jeremy Petris tijdens Club Brugge - Charleroi.



Bij een 2-1-stand in de tweede helft kwam Mignolet ver uit om de bal weg te trappen, maar daarbij kwam hij hard in botsing met Petris. Mignolet bleef roerloos liggen en al snel had iedereen door hoe heftig de situatie was.

"Ik denk dat ik hem met mijn heup raak en dat hij daardoor k.o. gaat", zou Petris achteraf getuigen.

Mignolet werd op het veld verzorgd en heel voorzichtig afgevoerd met een brancard.

Volgens de eerste berichten berichten was Mignolet bij bewustzijn en kon de doelman zijn armen en benen bewegen, maar herinnerde hij zich wel niets meer van de botsing.



Zo'n anderhalf uur na de feiten kwam Club Brugge met een positieve update: "Na de eerste onderzoeken is er geruststellend nieuws: er zijn geen breuken, maar hij heeft wel een hersenschudding", aldus blauw-zwart. "Mignolet blijft vannacht dan ook ter observatie in het ziekenhuis."