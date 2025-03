VIDEO - Hanne Desmet knalt naar allereerste wereldtitel shorttrack op 1.000m, Stijn Desmet doet er zilver op 1.500m bij

Hanne Desmet was voor velen de topfavoriete in de finale, nadat ze eerder op de dag al dominant haar kwartfinale en halve finale had gewonnen. In de kwartfinale ging ze van de laatste positie helemaal buitenom naar de winst, in de halve finale gooide ze zich met een erg knap manoeuvre binnendoor van de derde naar de eerste plaats. En dat kunststukje deed de 28-jarige Belgische in de finale nog eens losjes over. Ze kwam even op kop, kroop daarna in de derde positie om weer in de voorlaatste ronde met een geweldige passeerbeweging binnendoor voorbij de Canadese Sarault en de Italiaanse Fontana te schuiven. Desmet was meteen zegezeker en had meters de tijd om haar handen in de lucht te steken. Ze kwam met grote voorsprong over de streep, de Canadese Courtney Sarault had zilver, de Nederlandse Xandra Velzeboer brons. Op de baan waar ze in 2022 olympisch brons op de 1.000 meter weggraaide, haalt ze nu haar eerste mondiale goud. Het is trouwens het allereerste shorttrack-WK-goud in de Belgische geschiedenis. Het is ook haar tweede WK-plak na het zilver op de 1.000 in 2021. Vorig jaar was het WK in Rotterdam vervloekt. Ze hoorde er bij de topfavorietes, maar bleef na 3 bestraffingen in verschillende races met lege handen achter.

Zus Hanne deed zo nog net iets beter dan Stijn, die een klein uurtje eerder naar zilver was geschaatst op de 1.500 meter. Enkel de Canadees William Dandjinou was sterker.



Desmet had zich rechtstreeks kunnen plaatsen voor de finale door tweede te eindigen in zijn halve finale. Hij profiteerde daarin van een slipper van Pietro Sighel in de laatste ronde.



In de finale schoof de Italiaan Luca Spechenhauser al snel weg, waarna Desmet en Dandjinou met z'n tweeën voorop raakten. De rest kon de kloof niet meer dichten. De Chinees Shaloang Liu greep het brons.



Een aanval voor goud kwam er niet meer, maar met zilver pakt Desmet al de 4e WK-plak uit zijn carrière. Hij kende al 2 keer brons op de 500 en 1.500 meter in 2022 en zilver op de 1.000 in 2023.



Het is een enorme opsteker voor hem na een seizoen waarin hij de nodige problemen had met zijn heupbuiger.



Na zijn zilver bereikte Desmet ook nog de finale van de 500 meter dankzij de snelste verliezende tijd. In de finale kwam hij net tekort voor de medailles: hij werd 4e achter de Canadese winnaar Steven Dubois, de Kazak Denis Nikisha en de Nederlander Jens van 't Wout.