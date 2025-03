Topfavoriet voor de titel? Genk klopt zich op de borst na slotstatement: "Groep is klaar om kampioen te worden"

Een statement op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Leider Genk heeft zichzelf een ferme vertrouwensboost geschonken voor de Champions' Play-offs door een dominante zege tegen uitdager Union. En zo beginnen de Genkies als topfavoriet aan de titelstrijd. "Maar we hebben eigenlijk niks te verliezen", klinkt het koel in het Genkse kamp.

En zo begint Genk aan de eindstrijd als dé te kloppen ploeg. "Ik zit liever in onze positie dan met een achterstand van 9 of 10 punten aan de play-offs te moeten beginnen," klinkt het. "Er wachten ons tien moeilijke wedstrijden, maar eigenlijk hebben wij niks te verliezen."

"Voor dit jonge team is het een opsteker. Ze beseffen nu dat ze hier ook tegen een topteam kunnen winnen in de play-offs, want deze wedstrijd leek al op een wedstrijd in de play-offs. We stonden er vandaag ook vanaf het begin, met meer balbezit, meer schoten op doel en meer kansen."

"Jawel, dit is een zéér belangrijke overwinning voor ons, eentje tegen een echt topteam," glunderde Fink. "Voor ons was het belangrijk om die laatste wedstrijd voor de start van de play-offs te winnen."

"Ik vertrek alvast met een goed gevoel. En ja, we hebben de overwinning wel gevierd daarnet, en dat moet ook. We mogen dit niet als vanzelfsprekend beschouwen. We zijn erin blijven geloven en waren vandaag gewoon de betere ploeg."

Ook Bryan Heynen was een gelukkig man na de zege tegen Union, al moesten we wel even wachten voordat hij ons te woord kon staan na de wedstrijd.

Als we op dezelfde manier voortdoen, dan maken we een grote kans.

En nu op dit elan doorgaan in de play-offs? "Nu is het aan ons om die voorsprong, na de halvering van de punten, weer verder uit te bouwen. We gaan alvast met vertrouwen de eindstrijd in."



"Of deze groep klaar is om kampioen te worden? Ja. We spelen al het hele jaar met vertrouwen. Als we op dezelfde manier voortdoen, dan maken we een grote kans."



Wat een week voor de Rode Duivel. "Het is inderdaad leuk geweest de voorbije dagen," lacht hij. "Het is altijd een droom om je land te vertegenwoordigen en ik ga ook met volle goesting naar daar. Hopelijk is het het begin van iets moois."