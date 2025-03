Hanne Desmet dolblij met 1e WK-goud: "Mijn kracht? Fysiek kan ik blijven gaan"

Zo ziet familiegeluk eruit: Hanne en Stijn Desmet glunderden vanochtend met hun goud en zilver in het Capital Indoor Stadium in Peking. "Dit is super", glunderde Hanne na haar gouden 1.500 meter bij onze NOS-collega's. "Ik zag Stijn zilver halen na een moeilijk seizoen en was helemaal hyped. Dat gaf me extra energie."

Ze reed in de finale bijna de ideale 1.000 meter. "Als je vanachteren komt te zitten, kom je er niet meer. Dat wist ik op voorhand. In de kwartfinale moest ik helemaal van 5 komen, dat mocht ik in de finale niet laten gebeuren."

"Ik weet dat mijn fysiek mijn sterkte is. Qua topsnelheid zijn anderen beter of even goed, maar ik weet dat ik op mijn fysiek kan rekenen."

Desmet toonde vandaag in alle races hoe sluw, sterk en snel ze is. Wat is haar grootste kracht? "Fysiek ben ik heel goed. Ik kan blijven gaan. Op training kan ik dat ook."

Want zelf had Hanne Desmet haar ogen op goud gericht: "En dat is gelukt met een mooi manoeuvre. Het is een super gevoel."

In de finale draaide ze even op kop en vooral op de derde plaats rondjes. "Ik liet me nog een beetje te veel naar achteren zetten. Maar ben toch nog op 1 geraakt." Na een geweldig knappe passeerbeweging, net zoals in de halve finale, in de voorlaatste bocht.



"Ik reed een heel mooie rit. Ik bouwde het seizoen ook heel goed op, ik heb hier de vorm die ik wou hebben. Daar ben ik heel blij mee."



Desmet is een product van verschillende scholen. Ze trainde in het begin van haar carrière in Nederland, daarna in Canada en ook in Hongarije. Dat leverde nu goud op: "Ik heb heel veel interessante input."



"Nederland en Canada zijn bij de beste landen ter wereld. Ik heb heel veel verschillende trainingsprogramma's en trainingspartners gehad. Van alles steek je wel iets op."



"Het is alvast heel verschillend hoe al die landen trainen. Dat is een heel unieke ervaring."



"Het heeft natuurlijk ook voordelen om een eigen team te hebben. Dat zorgt voor consistentie, maar mijn aanpak heeft duidelijk ook voordelen. Een dank u aan alle teams waar ik mee mag doen."



"In Nederland zat ik 5 jaar, dat was mijn thuis. Ik leerde er zoveel. Ik leerde er alvast schaatsen, want daarvoor was ik slecht", lachte ze.