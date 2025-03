Giro-organisatie blijft pokeren met wildcards: "Iedereen wil graag meer teams, maar ..."

Over minder dan 2 maanden gaat de Ronde van Italië van start, maar er zijn nog altijd ploegen die niet weten of ze mogen deelnemen. Organisator Mauro Vegni blijft de lastige beslissing uitstellen, in de hoop dat hij uiteindelijk meer tickets mag uitdelen. "Want er zijn te veel teams die alle grote ronden rijden, terwijl ze dat misschien niet eens willen."