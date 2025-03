Eerste troeven liggen op tafel: Norris pakt pole in Australië voor ploegmaat Piastri, Verstappen 3e

McLaren heeft zijn favorietenrol meteen waargemaakt in de kwalificatie voor de openingsrace in Melbourne. Lando Norris klokte de snelste tijd voor ploegmaat Oscar Piastri. Max Verstappen staat met zijn Red Bull op de tweede startrij.

Konden ze op de testdagen in Bahrein nog verstoppertje spelen, dan werd tijdens de kwalificaties voor het eerst open kaart gespeeld in dit nieuwe F1-seizoen.



Voor de 6 rookies meteen een kans om zich te tonen. Ollie Bearman (Haas) moet alvast het slechtste rapport voorleggen met net als gisteren een crash in de laatste vrije training. Hij start helemaal achteraan.



Andrea Kimi Antonelli, de vervanger van Hamilton bij Mercedes, haalde Q2 net niet. Dan maakte Isack Hadjar (Racing Bulls) nog het meeste indruk met de 11e plek op de startgrid.