Cian Uijtdebroeks vecht tegen de tranen na offday: "Het doffe gevoel is terug: klote!"

Na de finish van de 6e rit van Tirreno-Adriatico was de gebruikelijke brede lach ver te zoeken bij Cian Uijtdebroeks. Het Belgische klimtalent moest bergop snel lossen en ziet zo plots de ellende van vorig jaar weer opdoemen. "Het is een volledige replay."

Voor de rit droomde Cian Uijtdebroeks nog hardop van een plaatsje in de top 10 van het eindklassement van de Tirreno. "Ik zou op de slotklim graag met de besten naar boven gaan", klonk het.



Maar zodra het omhoog ging, werd hij meteen met de neus op de feiten gedrukt. "Ik kreeg weer af te rekenen met de symptomen van vorig jaar. Mijn hartslag was 150, maar ik ging niet vooruit en had weer dat doffe gevoel in mijn benen."

"Het is een replay van wat mij vorig jaar is overgekomen. Dat is klote."

Nochtans dacht Uijtdebroeks dat hij in het tussenseizoen, met de hulp van de medische staf van Visma-Lease a Bike, de oplossing had gevonden. "Ik dacht dat ik er vanaf was, maar nu moeten we opnieuw gaan zoeken."

"Het was al vanaf de eerste meters van de klim. Ik voelde precies hetzelfde als vorig jaar: dof. Ik kon nergens naartoe. Het is weer terug", vertelde Uijtdebroeks met trillende lip aan onze reporter.