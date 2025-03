"Zo is er in principe geen enkel probleem": renners in Parijs-Nice tevreden met hertekening van "menselijke" bergrit

Niets dan positieve geluiden over de hertekening van rit 7 voor onze microfoon in Nice. De organisatie besliste gisteren om een col te schrappen en de rit met 40 kilometer in te korten. "Het zal nog altijd een koude dag worden", aldus Ilan Van Wilder. Maar wel een veilige, volgens Oliver Naesen: "We komen op hoogte aan en moeten niet meer naar beneden, dan is er in principe geen enkel probleem."

Het aangepaste parcours van de bergrit in Parijs-Nice is eentje waar de renners wel mee lijken te kunnen leven.

"We komen op hoogte aan en moeten dan niet meer naar beneden, dan is er in principe geen enkel probleem."



Al gaat het naar Auron nog wel tot 1.600 meter boven zeeniveau. “Sneeuw langs de kant van de weg is koud, maar de mannen van het klassement zijn dan volle bak aan het koersen. Die zullen dus geen kou lijden."



