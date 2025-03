"Ik verbaas me wat": Bart Swings snelt naar WK-brons "op anderhalf been"

za 15 maart 2025 17:56

Bart Swings is er niet in geslaagd om 3 op een rij te scoren op het WK, maar de 34-jarige topschaatser is ook tevreden met brons.

Na goud op de Olympische Spelen van 2022, goud op het WK van 2023 en goud op het WK van 2024 kon Bart Swings 4 op een rij scoren op zijn massastart. Maar Swings stond niet in topvorm op het WK van 2025 in Hamar. Naast privéproblemen kampt hij ook al een tijd met zijn knie. Toch stond de 34-jarige weer op het podium. Omdat hij het tactisch sterk aanpakte. Voor het eerst kon Swings op een landgenoot rekenen op het WK. Indra Médard deed dat prima. Halfweg de wedstrijd zette hij zich in de cockpit van de wedstrijd. Zo kon Swings de kat uit de boom kijken en zich sparen voor de eindsprint. Die werd op twee rondes van het einde op gang getrokken. Wereldbekerwinnaar Giovannini en de Koreaan konden meer power ontwikkelen, dan Swings, maar zelfs met een knieblessure sleepte hij nog brons uit het vuur.

Bart Swings (in het wit) houdt de Nederlander Bart Hoolwerf nipt af en komt als derde over de streep.

"Waar zou ik geëindigd zijn in topvorm?"

"Dit was een van moeilijkste WK's", reageert Bart Swings. "Ik kom van ver en met mijn knie had ik het gevoel dat ik op een of anderhalf been rijd. Toch rijd ik nog zo'n laatste ronde."

Niet slecht op anderhalf been. "Ik verbaas me wat", geeft Swings toe.

"Meteen na de wedstrijd wilde ik meteen weten waar ik geëindigd zou zijn in topvorm, maar ik besefte snel dat ik blij mag zijn met brons."

"Ik heb een aantal kaarten die ik momenteel niet kan spelen. Vooral over die ultieme versnelling beschik ik momenteel niet."

"Daarom ging ik vroeg aan. Ik ben nu eenmaal het type rijder dat graag initiatief neemt en dat heeft me die derde plaats opgeleverd."

Deze wedstrijd geeft me vertrouwen voor de Olympische Spelen. Bart Swings

Met Indra Médard had Bart Swings een extra ijzer in het vuur. "Hij sprong goed mee, terwijl ik achterin iedereen in de gaten kon houden", legt hij zijn plan uit. "Ik had overzicht over de Italianen en over Bart Hoolwerf."

Volgend seizoen wil Bart Swings zijn titel verdedigen op de Olympische Spelen. "Deze wedstrijd heeft me veel vertrouwen gegeven", stelt hij. "Als ik alles op orde kan krijgen, kan er iets moois gebeuren in Milaan."

Om daarna te stoppen op een hoogtepunt? "Dat gaat de toekomst uitwijzen", lacht hij. "Ik denk er nog niet aan. Voor mij mogen er nog kampioenschappen volgen." "Als we mijn knie tenminste weer in orde krijgen. Daar ligt nu mijn focus."

medailles Bart Swings massastart medaille kampioenschap 🥇 OS 2022 🥇 WK 2023 🥇 WK 2024 🥇 EK 2020 🥇 EK 2022 🥇 EK 2024 🥈 OS 2018 🥉 WK 2021 🥉 WK 2025