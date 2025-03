"Echt een kl*tegevoel": Mattias Skjelmose valt zwaar over verkeerseilandje, dat ploegmakker Daan Hoole net kon ontwijken

Een zware klap voor iedereen bij Lidl-Trek en Mattias Skjelmose in het bijzonder. Halfweg de koninginnenrit tikte het nummer drie uit de stand in Parijs-Nice tegen een verkeerseilandje, waarna hij hard op de heup smakte. Einde verhaal voor Skjelmose, die met veel pijn in een ambulance afgevoerd werd. "Niemand gaf dat verkeersmeubilair in het midden van de weg aan", vertelt ploegmaat Hoole.

Op kop van het peloton probeerden de mannen van Visma-Lease a Bike nog wel aan te geven dat er een gevaarlijk verkeerseilandje opdoemde in het midden van de weg, maar toen was het al te laat.



Een renner van Red Bull-Bora-Hansgrohe kon het nog net langs links ontwijken, Mattias Skjelmose had geen tijd meer om te reageren.

Hij kwam hard op zijn rechterflank terecht na een tik met het voorwiel op het eiland.

“Er was wat verkeersmeubilair in het midden van de weg en niemand gaf dat aan. We volgden gewoon de vorm van het peloton", doet ploegmakker Daan Hoole zijn verhaal. De Nederlander reed net voor Skjelmose uit.