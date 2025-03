"Desnoods spring ik op één been naar boven": twee paralympiërs willen elkaar naar finish van loodzware Cape Epic helpen

"Zouden we niet eens iets wijs doen?" Na de stresserende Paralympische Spelen lieten Ewoud Vromant en Louis Clincke hun oog vallen op de Cape Epic, de "Tour de France van het mountainbiken". De ene met een geamputeerd been, de andere met een verlamd onderbeen. "Veel mensen denken dat het niet mogelijk is", lachen ze, er rotsvast van overtuigd om het tegendeel te bewijzen.

"Misschien lukt het ook niet", is de paralympiër, goed voor twee keer zilver in Parijs, realistisch. "Uitrijden is het grootste doel. We komen niet voor een goed klassement."

Geen wonder dat ze eens vreemd opkeken toen Ewoud Vromant met zijn fiets én prothese op de luchthaven van Kaapstad landde, in het gezelschap van collega-paralympiër Louis Clincke.

En dan te denken dat Vromant en Clincke enkele maanden geleden zelfs nog geen mountainbike hadden. Hoe komen ze er dan op om de Cape Epic (16-23 maart) te rijden?

"Het was een stresserend jaar met de Paralympische Spelen", vertelt Clincke, die 4e werd in de paralympische tijdrit. "Ik dacht dus: zouden we niet eens iets wijs doen?"

Unbound, de gravelklassieker bij uitstek, was plan A, "maar ik krijg een tweede kindje in mei", aldus Clincke. "Ik heb dus gevraagd om een andere uitdaging te zoeken."

Vromant moest niet al te lang nadenken. "Ik zat al lang met de Cape Epic in mijn hoofd. Arnout Matthys, mijn grote voorbeeld, had me dat al gevraagd toen ik begon met fietsen. Dat was toen geen optie, maar het is wel in mijn hoofd blijven spelen."

"Na de Spelen wilden we iets doen om het plezier in het wielrennen te vinden. Niet dat we het beu zijn, maar gewoon nog eens iets voor de fun doen. Dus hebben we een doel gezocht."