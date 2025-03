VIDEO - Karsten Warholm on ice: "Speelse trainingen leverden me al heel wat goud op"

Doe eens zot. Sommige atleten hoef je dat geen 2 keer te zeggen. Karsten Warholm, de Noorse 400m-hordetopper, trok even speciaal vervaardigde spikes aan om - in zijn blote torso - over ijshorden te sprinten op een bevroren meer in de buurt van Oslo. Een ijsbad nadien kon niet ontbreken. Bekijk hieronder de opvallende beelden.

"Trainingssessies zoals deze zullen me geen gouden medaille op het WK bezorgen", beseft Warholm . "Maar de speelse aanpak en benadering die mijn coach en ik hebben, leverden al heel wat goud op en nog meer in de toekomst."



Warholm legt zo de filosofie achter de "koudste hordeloop ooit" uit.



"Ik doe dit omdat ik van creatieve trainingen houd en omdat het de sport ook op een andere manier toont. Bovendien is het een manier om de schoonheid van mijn land te laten zien."



De olympische kampioen op de 400 m horden van 2020, in Parijs 2024 eindigde hij tweede, staat erom bekend om af te wijken van de conventionele trainingspaden.



Speciaal voor de gelegenheid zette hij spikes van 9 millimeter onder zijn schoenen om de gladheid van het ijs te weerstaan. Sprinten op ijs is één zaak, over uit ijs gemaakte horden springen nog een andere.



Evenwicht en aanpassingsvermogen, het zijn maar 2 kwaliteiten die Warholm tijdens zijn intense run showde. En dat bij temperaturen ver onder nul en met wind met 54 km/u.



"Het was verrassend hoe makkelijk ik over het ijs kon lopen", vertelde Warholm nadien. "De spikes gaven veel meer grip dan verwacht. Eenmaal ik wat vertrouwen opgedaan had, was het zelfs een heel leuke loopervaring."