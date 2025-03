Vandenbempt zag Garcia "diplomatische" selectie maken, met twee opvallende namen: "Het is geen retour naar het verleden"

De eerste 26 uitverkorenen van Rudi Garcia zijn bekend. Een selectie met oude bekende en ook nieuwe namen. Wat leert onze analist Peter Vandenbempt uit de keuzes van Rudi Garcia? "2 à 3 jaar terugkeren in de tijd was niet slim geweest."

"Courtois zal altijd blijven wie hij geweest is. Dat heeft hij ook nodig om optimaal te kunnen presteren. Ach, als Courtois zijn woorden aan prestaties koppelt, zal alles snel vergeten zijn. Dat is wel belangrijk. Ook voor het publiek. Want daar heerste toch wat verdeeldheid over zijn terugkeer. Sommigen eisen zelfs dat Courtois zijn excuses aanbiedt, maar dat deed hij eigenlijk al eens in een interview met Sporza ."

Ondanks de vele geruchten was er in de selectie van Garcia wel geen plaats voor ervaren rotten Axel Witsel, Dries Mertens en Christian Benteke.

"Ik had er toch één of twee verwacht", aldus Vandenbempt.

"Garcia zei dat hij respect heeft voor alles wat ze betekend hebben voor de Duivels, maar dat het een kwestie van keuzes en beschikbaarheid is. En dat hij daarom gekozen heeft voor andere spelers. Het is dus toch geen retour naar het verleden geworden. En dat is volgens mij een goeie zaak - het was niet slim geweest om 2 à 3 jaar in de tijd terug te keren."

De aanwezigheid van spelers uit de Jupiler Pro League vindt Vandenbempt dan weer "een slimme zet".

"Je zou kunnen zeggen dat het ook een diplomatische selectie is. Er zijn nu heel veel mensen tevreden, hé. Genk bijvoorbeeld nu Bryan Heynen - een van de betere spelers in onze competitie - erbij is. En ook voor Club Brugge is dit een compliment voor de prestaties in de Champions League."

Vandenbempt wil het geen verrassingen noemen, maar hij ziet ook twee opvallende namen in de selectie.

"Zeker Jorthy Mokio, die pas twee maanden geleden boven water gekomen is bij Ajax. Zeker in de match tegen Union vond ik hem uitmuntend. Ik kan me wel niet van de indruk ontdoen dat de dubbele nationaliteit (Mokio kon ook nog voor Congo kiezen, red.) een rol gespeeld heeft."

"Voorts vind ik de aanwezigheid van Nicolas Raskin opmerkelijk. Hij is aan een heel sterk seizoen bezig bij Rangers en was onder Philippe Clement zelfs even aanvoerder. Volgens mij heeft hij zeker zijn plaats in de ruime selectie van de nationale ploeg. Het wordt boeiend om te zien hoeveel vooruitgang Raskin gemaakt heeft na zijn vertrek uit België."