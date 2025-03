Van energieboost tot speciale fysieke test ... kelderploegen gaan all-in voor slotspeeldag: "We leven nog"

vr 14 maart 2025 18:25

De temperatuur stijgt in de Jupiler Pro League, want nog 5 ploegen kunnen op de slotspeeldag veroordeeld worden voor de play-downs. De kelderploegen zetten dan ook alles op alles om zich voor te bereiden op de (eventuele) degradatiestrijd. "Met alle scenario's gaan we zeker geen rekening houden."

Van alle kandidaten voor de play-downs is het stressniveau het laagst in de Kempen. Westerlo heeft na de zege tegen Anderlecht zijn lot in eigen handen. Met een zege of een gelijkspel is het altijd zeker van behoud. Tegen rode lantaarn Beerschot een haalbare opdracht. "We moeten het wel afmaken", zei coach Timmy Simons op de persconferentie. "We gaan ons in elk geval niet aanpassen aan de tussenstanden op de andere velden." Dan is er toch iets meer stress bij Dender en OHL. Zij mogen alleen met een overwinning op beide oren slapen. Dender-coach Vincent Euvrard laste zelfs nog twee trainingsdagen op Tubeke in om helemaal klaar te zijn voor operatie redding.

OH Leuven kijkt nog wat banger over zijn schouders, zeker na de nederlaag tegen degradatiekandidaat KV Kortrijk. Dat het op de slotspeeldag nog tegen STVV staat, dat zelf nog hoopt op een mirakel, helpt niet. "De ontgoocheling was toch groot", zei Siebe Schrijvers. "Het was gewoon niet goed genoeg. Daarom was het belangrijk om alles te bespreken en door te spoelen. We hebben de knoppen kunnen omdraaien en kijken nu naar STVV." "We gaan zeker geen rekening houden met alle verschillende scenario's. Op het veld moeten we daar niet mee bezig zijn en gewoon ons spel spelen. We hebben een goede thuisreputatie en gaan vol voor die 3 punten." Als OHL met punten morst, kan Cercle Brugge profiteren met een zege tegen Anderlecht. Het kreeg alvast een energieboost met de Europese overwinning. "In andere wedstrijden dit seizoen vergaten we onszelf vaak te belonen. Nu deden we dat wel en dat geeft ons veel energie."

