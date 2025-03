Thomas Tuchel haalt in zijn eerste Engelse selectie verloren zoon Marcus Rashford terug

Thomas Tuchel heeft vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van Engeland bekendgemaakt. De Duitser haalt met Dan Burn en Myles Lewis-Skelly twee debutanten bij de groep. Hij heeft ook opnieuw plaats voor Marcus Rashford, die na zijn transfer van Manchester United naar Aston Villa opnieuw aan de oppervlakte is gekomen.

Thomas Tuchel volgde eind vorig jaar Gareth Southgate op als bondscoach van Engeland. Vrijdag maakte de Duitser zijn eerste selectie bij de "Three Lions" bekend.

Tuchel koos 26 spelers voor de twee WK-kwalificatiematchen van later deze maand op Wembley tegen Albanië (21 maart) en Letland (24 maart).

Daarbij zijn twee nieuwe gezichten: de 18-jarige Myles Lewis-Skelly, die als linksachter veel speelminuten verzamelt bij Arsenal, en de 32-jarige Dan Burn, de boomlange centrale verdediger van Newcastle.

Wie er ook bij is: Marcus Rashford. De 60-voudige international ziet zijn veelbelovende start bij Aston Villa vertaald in een eerste selectie in een jaar tijd.

De 27-jarige aanvaller was bij Manchester United op een zijspoor beland en miste daardoor het EK in Duitsland, waar Engeland de finale haalde, en de Nations League-campagne in het najaar.

Met Jordan Henderson keert er nog een verloren zoon terug naar het Engelse nest. De middenvelder van Ajax speelde zijn 81e en voorlopig laatste interland eind 2023.