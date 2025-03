Rudi Garcia is "vrij tevreden over evenwichtige kern": "Met jongeren als Mokio en Fofana bereiden we de toekomst voor"

vr 14 maart 2025 16:08

Zijn eerste huiswerk is ingediend: Rudi Garcia heeft voor het tweeluik tegen Oekraïne in de Nations League 26 namen op papier gezet. "De selectie is in evenwicht met ervaren gasten, spelers die veel gewonnen hebben en voetballers uit de Belgische competitie, wat ik belangrijk vind", was zijn conclusie.

Het gevoel van een eerste schooldag? Rudi Garcia (61) moest luidop lachen. "Neen, maar ik ben zeer gemotiveerd en enthousiast", vertelde hij na zijn persbabbel. "Al is de eerste keer altijd belangrijk in je leven, professioneel en privé." "Er wachten ons interessante uitdagingen, nu al tegen Oekraïne. Daarom heb ik ook een lijst van 26 spelers gekozen. Ik ben vrij tevreden met deze kern. We zien wel of de toekomst aantoont dat ik dat goed had ingeschat." "De selectie is in evenwicht met ervaren gasten, spelers die veel gewonnen hebben en voetballers uit de Belgische competitie, wat ik belangrijk vind. In België is er kwaliteit." Garcia trekt ook de kaart van enkele jongeren zoals Malick Fofana en Jorthy Mokio. "Zij vormen mee de toekomst en zo bereiden we die toekomst voor." De oproepingsbrief voor Mokio is opvallend. Heeft het ook iets te maken met de njet die de voetbalbond gekregen heeft van Chemsdine Talbi en Kos Karetsas? Ook Mokio kan/kon nog kiezen voor Congo. "Neen", antwoordt de bondscoach duidelijk. "Ze verdienen dit op basis van hun prestaties. Hun individuele kwaliteiten primeren, net als hun actuele vorm." "Fofana doet het goed bij Lyon, Mokio is titularis bij Ajax. Ze zijn polyvalent en bieden me veel opties. Ze kunnen iets toevoegen dat verschilt van andere spelers."

Geen anciens

De jonkies nemen de plaats in van enkele anciens die niet werden opgeroepen. Nochtans figureerden onder meer Axel Witsel, Dries Mertens en Christian Benteke in de ruime voorselectie. "Dat is ook uit respect voor wat ze voor dit land betekend hebben. Ze blijven ook nu nog presteren." "Het is mogelijk dat we hen nog nodig hebben, maar door de concurrentie en het evenwicht in de groep is de keuze nu niet op hen gevallen." "Het zijn wel spelers met veel bagage. Ze hebben me veel bijgeleerd over de cultuur van deze kern. Daardoor heb ik veel tijd gewonnen."

De aanvoerder? Ik weet dat het de gewoonte is om de speler met de meeste caps te kiezen. Als ik me daarin kan vinden, volg ik die traditie. Anders niet. Rudi Garcia