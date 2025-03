Rentree van Neymar bij Brazilië valt in het water, hij mist de clash met Argentinië

Neymar zal de komende weken dan toch niet in actie komen bij de Braziliaanse nationale ploeg. De 33-jarige Santos-spits haakt samen met Manchester City-doelman Ederson en Flamengo-verdediger Danilo af voor de pittige WK-kwalificatiewedstrijden van later deze maand tegen Colombia en Argentinië.

Nu is de sterspeler niet hersteld van een dijblessure. Real Madrid-aanvaller Endrick neemt zijn plaats in bij de Brazilianen.

Neymar kreeg vorige week donderdag na anderhalf jaar afwezigheid opnieuw een oproepingsbrief in de bus voor de Seleçao. Zijn voorlopig laatste interland dateert van 18 oktober 2023, toen hij tegen Uruguay uitviel met een gescheurde voorste kruisband en een scheur in de meniscus van zijn linkerknie.

"De terugkeer leek zo dichtbij, maar helaas zal ik op dit moment het Braziliaanse shirt ter wereld niet kunnen dragen", reageert Neymar op Instagram.

"We hebben lange gesprekken gevoerd en iedereen weet hoe groot mijn verlangen is om terug te keren, maar we zijn tot een consensus gekomen en hebben besloten om geen risico's te nemen."

"Ik hoop me beter voor te bereiden en volledig blessurevrij te zijn", besluit hij.