Pechvogel David Gaudu loopt handbreuk op bij val in Tirreno

David Gaudu is gisteren geopereerd aan een gebroken middenhandsbeentje. Gaudu liep de breuk dinsdag op bij een valpartij in een bevoorradingszone van de tweede etappe van Tirreno-Adriatico.

Sinds zijn etappezege in de Ronde van Oman bij de start van het seizoen blijft pech David Gadu achtervolgen.

De valpartij in Tirreno-Adriatico was voor de Franse klimmer van Groupama-FDJ al de zoveelste valpartij in amper vijftien dagen

Zo reed hij eind februari op training tegen een loslopend dier en viel hij ook afgelopen weekend in de Strade Bianche, waarna hij moest opgeven.

Het is nog niet duidelijk hoelang de Bretoen buiten strijd zal zijn.