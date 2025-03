Nog "een laatste gesprek" gepland voor terugkeer Courtois: "Daarna beginnen we met wit blad"

Na een afwezigheid van 21 interlands keert Thibaut Courtois terug bij de nationale ploeg. De doelman van Real Madrid staat volgende week waarschijnlijk onder de lat in het Nations League-duel tegen Oekraïne.

Onder Domenico Tedesco weigerde Courtois nog deel uit te maken van de Rode Duivels, maar Rudi Garcia kon de doelman wel overtuigen. Al liet Koen Casteels uitschijnen dat niet alle internationals staan te springen voor zijn terugkeer.

"Het moeilijke is dat ik de spelers nog niet heb gezien, ik zie hen pas maandag", zei bondscoach Rudi Garcia. "We zullen er nog één keer over praten met een selecte groep, de leiders."

"Daarna beginnen we met een wit blad. Als ik me nog moet bezighouden met wat er jaren geleden is gebeurd, geraken we niet vooruit", aldus de bondscoach.

Moet Courtois zijn excuses nog aanbieden aan de kleedkamer? "Dat moet je hem zelf vragen", dribbelde Garcia rond de vraag heen. "We zullen alles een plaats geven en dan kijken we vooruit."