De finalisten voor de Belgische korfbalcompetitie zijn bekend. In de eerste kruisfinale toonde Boeckenberg zich de baas tegen Merelbeke (16-10). Later op de avond haalde Voorwaarts/Molinos het van AKC Luma na een spannende ontknoping. De winnaars in de sporthal in Herentals nemen het op 22 maart tegen elkaar op voor de landstitel.