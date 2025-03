Met overmacht: Jules Hesters wint internationaal goud op afvallingskoers

Jules Hesters (26) heeft tijdens de openingsdag van de Nations Cup in Turkije de afvallingskoers gewonnen. Hesters haalde het in de slotsprint met veel overmacht van de Deen Noah Wulff. Het brons ging naar de Oostenrijker Tim Wafler.

Jules Hesters is een echte specialist op het afvallingsnummer. Een maand geleden veroverde hij nog brons op de Europese kampioenschappen in eigen land in Heusden-Zolder. Aansluitend toonde hij zijn vormpeil met verschillende top 20-plaatsen op de weg.

Dit weekend komen in totaal 7 Belgen in actie tijdens de Nations Cup in de Turkse stad Konya.

Ook Hesters' zus Hélène doet mee. Zij reed samen met Marith Vanhove, Febe Jooris en Luca Vierstraete een Belgisch record in de ploegenachtervolging, goed voor de 5e plaats.