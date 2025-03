Kijk vanavond naar de kruisfinales in het korfbal

De Belgische korfbalcompetitie is aan haar ontknoping toe. Vandaag staan de kruisfinales met de nummers 1 tot en met 4 van de reguliere competitie op het programma in Herentals. Nummer 1 Boeckenberg geeft om 18.30 uur nummer 4 Merelbeke partij, om 21 uur is er AKC Luma tegen Voorwaarts/Molinos. U kunt hieronder de 2 duels bekijken.

AKC was lang de te kloppen ploeg. Pas op de voorlaatste speeldag pakte Boeckenberg de koppositie af na een onderlinge winst tegen AKC, dat zo naar de tweede plek verwezen werd.



Voorwaarts/Molinos eindigde derde, Floriant Merelbeke vierde.



De winnaars van morgen in Sporthal Vlaanderen in Herentals nemen het op 22 maart tegen elkaar op voor de landstitel. We zullen alvast een andere kampioen krijgen, want titelverdediger Borgerhout GW kwam 1 punt tekort voor de top 4.



Vanaf 18.15 uur kunt u de kruisfinales volgen met commentaar van Erwin Van den Sande en Liesbet Bollaerts op de onderstaande YouTube-link.