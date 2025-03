Had Jonas Vingegaard na zijn val wel verder mogen rijden? "Bij de doktersauto vonden ze dat het helemaal prima was"

Een aangeslagen en gehavende Jonas Vingegaard sleepte zich naar het einde van etappe vijf in Parijs-Nice. Met een gekneusde hand en bebloede lippen was de schade aanzienlijk na zijn val. Daags nadien ging hij dan ook niet meer van start, maar waarom bleef hij nog zo afzien? "Het was niet meteen alle hens aan dek om hem uit koers te halen", aldus de sportieve cel van Visma-Lease a Bike.

"Het gaat oké met Jonas Vingegaard, maar niet goed genoeg om vandaag aan de start te staan", legt Grischa Niermann, sportief directeur bij Visma-Lease a Bike, uit. Onderzoek wees uit dat de hand van Vingegaard zwaar gekneusd was. "Hij heeft nog steeds heel veel last van zijn hand en voelde zich gisterenavond en vanochtend niet lekker. Dan nemen we gewoon geen risico.”

We hoorden dat Jonas vanuit stilstand was omgevallen. Dan is het niet meteen alle hens aan dek om hem uit koers te halen. Grischa Niermann (sportief directeur Visma-Lease a Bike)

Al reed hij gisteren nog door, ondanks "korte duizeligheid". Is dat verantwoord? “Hij is tien à vijftien minuten bij de doktersauto geweest en die vond dat het blijkbaar helemaal prima was. Zelf gaf hij aan dat hij last had en ervoor wilde knokken.”

“We hadden het niet gezien, maar hoorden in de auto dat hij eigenlijk vanuit stilstand was omgevallen. Dan is het niet meteen alle hens aan dek om hem uit koers te halen.”

Jonas Vingegaard bij de volgwagen na zijn val.

