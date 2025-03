Geen Jonas Vingegaard meer in Parijs-Nice: teamdokters halen hem uit koers na val

Jonas Vingegaard komt vandaag niet meer aan de start van de 6e rit in Parijs-Nice. De Deen van Visma-Lease a Bike kwam gisteren ten val en bereikte duidelijk aangeslagen en met pijn de finish. De medische staf zou vanochtend beslissen of Vingegaard nog zou voortdoen. Dat antwoord is dus negatief.

Jonas Vingegaard kende gisteren een bewogen dag. Na een val in het peloton op zijn gezicht en hand tijdens de 5e rit had hij duidelijk veel pijn en last. Hij kon de rest van de favorieten ook niet volgen op de slothelling.



Hij reed niet altijd lucide rond, vond ploegmaat Victor Campenaerts, zijn team sprak van kortstondige duizeligheid en zelf dacht de Deen dat zijn hand gebroken was.



Later op de avond bleek dat zijn hand niet gebroken, maar flink gekneusd was. Visma-Lease a Bike zou de nacht afwachten en daarna beslissen over verdere deelname van zijn kopman.



Twee uur voor de start van de 6e rit kwam het nieuws dat het zonder Vingegaard zou zijn. "Jammer genoeg zal hij niet meer starten", klonk het in een tweet.



"Onze medische staf heeft beslist dat het voor hem het best is om thuis te herstellen van zijn val van gisteren en om te focussen op de volgende doelen van het seizoen."



Op 24 maart zou hij normaal de Ronde van Catalonië voor het eerst rijden, het is de vraag of dat niet te vroeg komt. De Tour, de Vuelta en het WK zijn zijn grote afspraken dit jaar.



Nadat Vingegaard eergisteren de gele trui van teammaat Jorgenson had overgenomen, was het gisteren weer andersom. Hij stond wel nog altijd 2e in de stand.