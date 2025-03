Dries De Bondt vloekt na winst medevluchter en "pedaleur du charme" Dversnes: "50 meter tekortkomen is echt zuur"

vr 14 maart 2025 17:06

Dries De Bondt heeft een dag in de vlucht niet kunnen verzilveren. Hij werd gegrepen op de laatste helling, Fredrik Dversnes niet. Dat de Noor het volhoudt tot de streep maakt het extra pijnlijk voor de voormalige kampioen van België. "Hij wilde doen alsof hij niet beter was dan wij, maar ik had al lang gezien dat dat niet waar was", doet De Bondt zijn verhaal.

"Ik ga proberen vertegenwoordigd te zijn in de vroege vlucht", klonk het bij Dries De Bondt vanmorgen voor de start. En dat lukte, want samen met zes medevluchters zette hij het peloton onder druk. Op de laatste helling moest De Bondt de latere winnaar Fredrik Dversnes laten rijden. "Dat laatste steile stuk was 50 meter te lang voor mij. Als je dat tekortkomt, is dat echt zuur." "Ik kom er dan wel over met het peloton. Dat is echt een kutgevoel", gaat de vloekende Belg verder. "Als ik er daar over geraak (met Dversnes), rijdt hij mij er daarna niet meer af." "Hij was heel sterk, chapeau dat hij het haalt. Op de klim was hij sterker dan ik, maar ik had er echt graag tegen gesprint."

Hij moest geen moeite doen om op de pedalen te duwen. Dries De Bondt

"Ik heb het meeste werk gedaan", vertelt De Bondt over het lange vlakke stuk richting de finale. "Het probleem was dat iedereen een beetje schrik had van de klim op het einde met al die steile stukken." Dversnes maakte daar al een goede indruk op De Bondt. "Een pedaleur de charme, ken je dat?", vraagt hij aan onze man ter plaatse. "Die Dversnes, dat is het mooiste voorbeeld dat ik al gezien heb." "Het was precies alsof hij een motortje in zijn fiets had. Dat zal niet zo geweest zijn, maar hij moest geen moeite doen om op de pedalen te duwen."

Ik voel me goed en dit is nog eens de bevestiging. Dries De Bondt