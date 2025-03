Club-goudhaantje Chemsdine Talbi heeft eerste selectie voor Marokkaanse nationale ploeg al beet

Het was een tikje voor technisch directeur Vincent Mannaert en de Rode Duivels: begin deze maand verkoos Chemsdine Talbi definitief het Marokkaanse nationale elftal boven het Belgische.

De 19-jarige winger van Club Brugge is geboren in België en had ook de Belgische jeugdreeksen doorlopen, maar opteerde finaal voor Marokko, het land waar zijn roots liggen.

Nog geen twee weken na zijn keuze mag Talbi zich al Marokkaans international noemen. Hij is opgeroepen door bondscoach Walid Regragui voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Niger en Tanzania.

Talbi brak dit seizoen helemaal door in Brugge. Hij knokte zich in de basisploeg van coach Nicky Hayen en schitterde zowel in de competitie als in de Champions League. Met twee goals tegen Atalanta trapte hij Club naar de achtste finales.