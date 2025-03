Bijna 40 kilometer korter en een col geschrapt: zaterdagrit in Parijs-Nice hertekend door voorspelde noodweer

Na de neutralisatie van een deel van de vierde etappe gooien de weergoden opnieuw roet in het eten in Parijs-Nice. De rit op zaterdag, waar al enkele dagen veel over te doen was, zal dan toch ingekort worden. Vooral op de hoger gelegen delen van de rit is de kans op sneeuw te groot. Wel blijft de slotklim naar Auron behouden.

Dan toch al witte rook daags voor de bergrit in Parijs-Nice.



Waar iedereen pas zaterdagmorgen een beslissing verwachtte over een inkorting of al dan niet afgelasting van etappe zeven, hakte de organisatie toch daags voordien al de knoop door.

"De weersvoorspellingen voor zaterdag blijven ongunstig, in het bijzonder op hoogte", klonk het in de communicatie.

Samen met de UCI en afgevaardigden van de renners en ploegen kwam ASO tot een akkoord om de rit aan te passen, "om de veiligheid van de renners te waarborgen."

De aankomst op Auron, 1.600 meter boven zeeniveau, blijft dan wel behouden, de col daarvoor wordt uit de route geschrapt. Vooral de afdaling van de Col de la Colmiane zou te gevaarlijk geweest zijn.

Verwacht dus een ultrakorte etappe op zaterdag van slechts 109,3 km, die door de valleien trekt in het middengedeelte in plaats van over de bergen. Met wel vuurwerk op de behouden slotklim van 7,3 km aan 7,2%?