Anderlecht moet Killian Sardella 2 maanden missen door spierblessure: "Een klap voor ons"

David Hubert moest zijn persconferentie openen met "slecht nieuws". "Killian Sardella is gisteren uitgevallen op training en zal ongeveer acht weken out zijn", zei de Anderlecht-coach.

"Er moeten nog extra onderzoeken komen, maar de eerste prognose is niet veelbelovend. Het is een klap voor ons, maar ook vooral voor hem, want hij heeft nog maar net een enkelblessure achter de rug."

Sardella lijkt door de blessure een kruis te moeten maken over de bekerfinale op 4 mei tegen Club Brugge en een groot deel van de Champions' Play-offs.

Ook Yari Verschaeren, Kasper Dolberg en Tristan Degreef vertoeven momenteel in de ziekenboeg van Anderlecht, maar het drietal zou wel terugkeren aan het begin van de nacompetitie. "Het is de bedoeling dat ze klaar zijn voor de eerste wedstrijden van de play-offs", zei Hubert.

Wie Sardella zal vervangen op de rechtsachter, is nog onduidelijk. Met Thomas Foket, die op 22 december voor het laatste speelde in de competitie, en de jonge Ali Maamar heeft Anderlecht wel twee vervangers klaarstaan.