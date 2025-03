Achel snoept de Nederlandse topploeg en nummer 2 Lycurgus een punt af in de BeNe Conference

Begin dit seizoen heeft Achel voor flink wat verrassingen gezorgd in onze volleybalcompetitie. Ei zo na deed het dat ook in de BeNe Conference tegen de Nederlandse topformatie Lycurgus, maar het team uit Groningen wist een 0-2-achterstand nog om te draaien in een zege. Hier vind je de uitslagen van dit weekend in de Belgisch-Nederlandse volleybalcompetitie.