"Het voelt heel warm aan": Tirreno-peloton ontvangt zon met open armen na ritten die "in de kleren kropen"

vr 14 maart 2025 12:20

Een golf van optimisme heeft het peloton van Tirreno-Adriatico bereikt. Na twee dagen koers in hondenweer stond deze ochtend een zonnetje te wachten op de renners. "Ik heb snel mijn armwarmers uitgedaan", lacht Cian Uijtdebroeks. Er is ook een andere druk besproken weerfactor: de wind. "Als er iemand initiatief durft nemen, staan we voor een loodzware finale", vreest Dries De Bondt.

Na regen komt zonneschijn, dat geldt blijkbaar ook Italië.



De voorbije twee dagen moesten de renners in Tirreno-Adriatico weer en wind trotseren. Regen en koude omstandigheden maakten het nog wat lastiger. "Het kruipt toch in de kleren", moest Mathieu van der Poel erkennen. "Twee dagen na elkaar zo'n weer, dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Gelukkig ziet het er vandaag beter uit." Marc Hirschi, concurrent van Van der Poel vandaag, treedt hem bij. "Het waren echt lastige dagen, en niet alleen door het weer. De hele dag werd er gekoerst. Gisteren was het zwaar van bij de start."

Gisteren was het een koers in slow motion. Tom Pidcock

Veel renners zullen met een glimlach uit hun hotelraam gekeken hebben. De zon kwam opdagen in Italië, tot jolijt van Dries De Bondt. "Ik ben de gelukkigste mens van de van de wereld." "Het is waarschijnlijk maar 18 graden, maar het voelt heel warm aan", vertelde Tom Pidcock voor onze camera. "Gisteren verliep de hele koers in slow motion. Koersen in de regen is uitputtend." De zon verandert ook je vestimentaire keuze. Vraag dat maar aan Cian Uijtdebroeks. "Ik stapte uit de bus met veel kledij en armwarmers, maar ik heb die toch maar snel uitgedaan. Het is leuk dat het vandaag mooi weer is", aldus de goedlachse Belg.

Waaieralarm

Een rustig dagje zal het wel niet zijn in de Marche. De wind is de boosdoener. "Het is een lastige windrichting, vooral in het middenstuk. Daar worden windsnelheden tot boven 30 kilometer per uur voorspeld", klinkt het bij gelegenheidsweerman Dries De Bondt. "Hoe open zijn die stukken?", vraagt de voormalige Belgische kampioen zich af. "Gisteren is het op een onverwacht moment in drie stukken gebroken. Ik denk dat dat vandaag ook kan gebeuren. Als er iemand initiatief durft nemen, staan we voor een loodzware finale."

Het is altijd opletten en focussen, het is Tirreno-Adriatico. Laurens De Plus