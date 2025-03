"Dankzij mijn wegwedstrijden": Jules Hesters wint internationaal goud op afvallingskoers

Jules Hesters (26) heeft tijdens de openingsdag van de Nations Cup in Turkije de afvallingskoers gewonnen. Hesters haalde het in de slotsprint met veel overmacht van de Deen Noah Wulff. Het brons ging naar de Oostenrijker Tim Wafler.

Jules Hesters is een echte specialist op het afvallingsnummer. Een maand geleden veroverde hij nog brons op de Europese kampioenschappen in eigen land in Heusden-Zolder. Aansluitend toonde hij zijn vormpeil met verschillende top 20-plaatsen op de weg.

"Dankzij mijn wegwedstrijden ben ik met een echt goeie vorm naar hier gekomen", glundert Hesters. "De afvalling is mijn favoriete nummer. Ik bleef de hele koers kalm, hield me aan mijn plan en dat draaide perfect uit."

Zondag rijdt Hesters in Konya ook nog de ploegkoers, samen met Noah Vandenbranden.

"Meteen winnen in de eerste wedstrijd geeft me een grote boost voor de ploegkoers van zondag. Daar mikken we op het podium. Hopelijk lukt dat."