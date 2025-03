Vertrouwensboost of verloren krachten? Cercle blijft met dubbel gevoel achter: "Positieve avond, maar donker randje"

do 13 maart 2025 21:37

Gemengde gevoelens bij Cercle Brugge. De Vereniging zorgde nog bijna voor een Europese houdiniact, maar ondanks een sterke wedstrijd en 2-0-overwinning tegen Bialystok, bleek het toch een maat voor niets. Een domper of toch een vertrouwensboost: hoe leeft groen-zwart nu toe naar het cruciale duel tegen Anderlecht zondag?

Wat scheelde het voor Cercle Brugge?



De Vereniging strandde na een sterke wedstrijd op een zucht van een Europese mirakelavond. Het won wel vlotjes van het Poolse Bialystok, maar kwam een goaltje tekort voor onverhoopte verlengingen.



"Het was mogelijk, hé ... We hadden hier zelfs met 4-0 kunnen winnen", besefte ook de ervaren Hannes Van der Bruggen, die het vuur aan de lont stak met een héérlijke volley-goal. "Mijn vroege goal kwam op een ideaal moment, want het geloof bij ons groeide en zij wisten duidelijk niet wat ze moesten doen. Daarna hing ook die tweede in de lucht en hadden we wel kansen, maar het is zonde dat die tien minuten in de heenwedstrijd eigenlijk alles hebben bepaald." Cercle implodeerde na een rode kaart helemaal in Polen. In een handvol minuten ging het toen van 0-0 naar een kloof van 3-0.

"Of we het daar weggegooid hebben? Dat is inderdaad het juiste woord. Deze ploeg is niet beter dan wij, en het was toen eigenlijk een gelijkopgaande wedstrijd, maar dat je daar dan met 3-0 nog de boot ingaat, is ontzettend jammer. Anders hadden we het hier altijd kunnen rechtzetten."

Alles op zondag

En zo blijft Van der Bruggen toch met een "wrang gevoel" achter. "We mogen de campagne met opgeheven hoofd verlaten, maar er zat meer in dit tweeluik. Het was een positieve avond met een donker randje." Zondag wacht al een nieuwe, misschien nóg belangrijkere, wedstrijd. Tegen Anderlecht heeft Cercle punten nodig om op de laatste speeldag van de reguliere competitie alsnog de degradatiestrijd te ontlopen.

"We moeten op dit elan voortgaan", klinkt het strijdvaardig bij Van der Bruggen. "Anderlecht is sterker dan deze tegenstander, maar ik hoop dat we nog iets kunnen forceren. Dit heeft ons toch een vertrouwensboost gegeven. Nu kunnen we met opgeheven hoofd naar dit weekend."

Het is een beetje het verhaal van ons seizoen: weer nét niet. Christiaan Ravych