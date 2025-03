UEFA over geschrapte Atletico-penalty: "Moeten we regel niet aanpassen als 2x raken onbedoeld gebeurt?"

Atletico schreeuwde moord en brand, maar reglement is reglement. Het was bijna niet te zien, maar het beeld waarop de VAR zich baseerde bij de beslissing om de goal te diskwalificeren is wel duidelijk.



De UEFA stelt dat de reglementen correct gevolgd zijn: "Hoewel minimaal maakte de speler met zijn steunbeen contact met de bal vooraleer hij trapte. Onder de huidige regels (Laws of the Game, Law 14.1) moest de VAR de scheidsrechter inlichten dat de goal niet mocht tellen."



Maar de organisator van het kampioenenbal begreep wel de frustratie van Atletico, dat de UEFA vroeg de zaak te bekijken. De UEFA zal de zaak ook verder opvolgen.



"De UEFA zal in gesprek gaan met de FIFA en de IFAB om na te gaan of de regel moet herbekeken worden in gevallen waarbij de dubbele aanraking duidelijk onbedoeld is."