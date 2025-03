Snelle mannen zien ondanks vlakke finale sprint niet als zekerheid: "Het hangt af van hoeveel teams het willen"

do 13 maart 2025 11:13

"We zullen proberen om de koers te controleren", klinkt het bij Jonathan Milan, ritwinnaar eergisteren.

Het verloop van de vierde etappe van Tirreno-Adriatico is nog een vraagteken, blijkt voor de start. In de laatste 90 kilometer zijn er quasi geen hoogtemeters, maar toch is een massasprint niet het verwachte scenario. Vooral de start bergop boezemt angst in

De parcoursbouwer van Tirreno-Adriatico heeft een bijzondere rit in elkaar geknutseld. Deel één lijkt op een bergrit, de laatste 50 kilometer is biljartvlak. "Sprinten of niet?", luidt de vraag dan natuurlijk voor de start. "Ik denk dat er geen kans is", is de snelle Dylan Groenewegen stellig. "Het wordt heel lastig door het weer en de start heuvelop zal niet helpen om een groepje van twee man weg te krijgen." Olav Kooij is eerder voorzichtig. "Het is een klim, dus afwachten hoe daar gekoerst wordt en wat de situatie is bergop."

Het niveau is super hoog, dus waarschijnlijk gaan heel wat renners over die klim geraken. Maikel Zijlaard

Niemand leek zich echt te willen uitspreken, 'afwachten' was de rode draad. Soudal - Quick Step zet alvast niet alles op een sprint, onthult de snelle Paul Magnier. "We hebben sterke renners in de ploeg. Ze staan niet allemaal hoog in het klassement, dus ze kunnen voor ritsucces gaan", aldus de Fransman. Maikel Zijlaard, eergisteren verrassend tweede in de sprint, ziet ook eerder een vlucht strijden om winst. "Het is wel echt een mooie dag ervoor. Ik ben meer met mezelf bezig om over die klim te geraken." De Nederlander verwacht anderzijds wel een grote groep. "Het niveau is super hoog, dus waarschijnlijk gaan heel wat renners over die klim geraken. Ik hoop dat ik er één van ben."

Het zal moeilijk zijn om te controleren van bij de start. Sam Bennett