Sliep Jan Bakelants nacht voor koers in rendez-vous-hotel? "Alsof Derde Wereldoorlog was uitgebroken"

De verhalen in Wielerclub Wattage worden alsmaar straffer en straffer. Jan Bakelants getuigde deze week hoe hij de nacht voor de Ronde van Lombardije wakker werd door een vrijpartij. "De ploeg had last minute een rendez-vous-hotel geboekt."

"Alleen had mijn team AG2R te lang gewacht om een hotel te boeken in Milaan, waar toen de Wereldtentoonstelling plaatsvond. Een evenement dat natuurlijk veel volk op de been brengt", vertelt Bakelants.

Voor het verhaal van Jan Bakelants keren we 10 jaar terug in de tijd.

Toen Bakelants aankwam bij het hotel, had hij al snel in de smiezen dat het om een rendez-vous-hotel ging.

"Met aparte carports. De bedden waren bedekt met kunstleer tegen vlekken."



En dat had gevolgen voor de nachtrust. "Om 2 uur 's nachts werden we wakker van het gestommel in de kamer naast ons. Alsof de Derde Wereldoorlog was uitgebroken. Ik wil niet weten wat daar aan het gebeuren was."

"Het gevolg was dat ik daags nadien geen al te beste benen had in de Ronde van Lombardije", grinnikt Bakelants, die 21e eindigde met nachtelijk gestommel in zijn hoofd.