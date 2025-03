Oliver Naesen blijft gebrek aan solidariteit in peloton hekelen: "Gezond verstand kan je blijkbaar niet zomaar verwachten"

"0,0 solidariteit en koersvervalsing." Rennersafgevaardigde Oliver Naesen was gisteren al niet te spreken over de herstart van de etappe in Parijs-Nice én over het gedrag van enkele collega's. Na een reeks nieuwe verhalen in de groepschat van renners blijft zijn conclusie dat "de herstart niet correct verlopen is": "Zo zat Vlasov nog in de auto terwijl de start gegeven werd."