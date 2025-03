OKC zet titelambities in de verf met winst bij regerende kampioen, Blazers van Camara genekt door buzzer-beater

In de NBA heeft Oklahoma City het prestigeduel op het veld van titelverdediger Boston gewonnen. De Portland Trail Blazers van Toumani Camara werden tegen New York genekt in de verlenging door een driepunter "at the buzzer" van Mikal Bridges.

"We zijn pas in maart, nog niet in juni."

Oklahoma City-coach Mark Daigneault temperde vannacht de titelverwachtingen nadat zijn team voor de tweede keer dit seizoen gewonnen had van Boston, de uittredende kampioen.

Op het veld van de Celtics toonde OKC vannacht opnieuw waarom het als dé titelfavoriet beschouwd wordt. Uitblinkers Shai Gilgeous-Alexander (34 punten) en Chet Holmgren (23 punten, 15 rebounds) stuwden de bezoekers naar een 112-118-overwinning.

Coach Daigneault hield ondanks de knappe zege de voetjes op de grond. "Onze vorige match verloren we, nu pakken we de zege. En we leren uit elke wedstrijd", aldus Daigneault, die nog niet aan de play-offs denkt. "Het is maart. We focussen op maart."

Toch is de dubbele winst tegen Boston een mentale opsteker richting play-offs. "Tegen de Celtics spelen is een uitdaging. We hebben die test goed doorstaan", sprak sterspeler Shai Gilgeous-Alexander. "We zijn beter dan vorig jaar, maar het werk is nog niet klaar."