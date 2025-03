Minister van Sport Annick De Ridder uit bezorgdheid over WK wielrennen in Rwanda: "Huidige situatie is niet stabiel"

Vlaams Minister van Sport Annick De Ridder (N-VA) heeft in een open brief naar UCI-voorzitter David Lappartient haar bezorgdheid uitgesproken over het WK wielrennen in Rwanda. De Ridder vraagt de voorzitter van de Internationale Wielerfederatie om een grondige veiligheidsanalyse en om na te denken over een alternatief.

Over het WK wielrennen, dat eind september plaatsvindt in Rwanda, is al veel inkt gevloeid.

Ook Vlaams Minister van Sport Annick De Ridder uit nu haar twijfels bij de organisatie van het grootste wielerevenement van het jaar in Rwanda. De veiligheid in het Afrikaanse land is een heikel punt, gezien het conflict dat al een tijdje woedt in het oosten van buurland Congo.

"De huidige situatie in Rwanda is momenteel niet stabiel en het is hoogst onzeker hoe die situatie zal evolueren in de periode van het wereldkampioenschap", zegt De Ridder in een open brief aan UCI-voorzitter David Lappartient.