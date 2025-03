LIVE: Ontdek hier de eerste selectie van bondscoach Rudi Garcia voor de interlands tegen Oekraïne

Ex-bondscoach Marc Wilmots: "Ik zou Courtois nu nog niet opgeroepen hebben"

Over de zaak-Courtois is al heel wat gezegd en geschreven. Straks haalt de nieuwe bondscoach Rudi Garcia de Real-keeper weer bij de selectie, nadat die na een ruzie met Tedesco zelf niet meer wilde komen onder de vorige coach.



Koen Casteels, de nieuwe nummer 1 van Tedesco na Courtois, dropte eerder deze week een bommetje: hij stopt bij de Duivels door de rode loper die Courtois nu weer krijgt en zegt dat nog andere internationals ook vragen hebben.



Marc Wilmots, bondscoach tussen 2012 en 2016, verwoordde het vanochtend bij de RTBF zo: "Je moet die zure oprispingen genezen. Dat gaat nu al enkele jaren mee. Dat is het eerste werk dat Rudi Garcia zal moeten doen."



Wilmots denkt het zijne van Courtois en België: "Ik had hem nu nog niet opgeroepen. Ik zou deze 2 matchen hebben laten passeren."



"Ik zou dan eerst binnen de groep gezien, gehoord en gevoeld hebben hoe de zaak daar leeft..."



"Ik zou met Casteels gepraat hebben, het respect tonen aan de spelers die er waren en die het gedaan hebben. En daarna zou ik misschien Courtois geïntegreerd hebben."



Wilmots was bondscoach van België op het WK 2014 en EK 2016. Na de dramatische exit op EURO 2016 tegen Wales haalde Courtois zwaar uit naar Wilmots en zijn tactiek..



Vader en zoon Courtois dienden enkele jaren later ook een klacht in jegens Wilmots voor laster en eerroof, nadat de coach verwezen had naar vader Courtois als verantwoordelijke voor lekken naar de pers op dat EK.