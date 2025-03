Lars van den Berg, die in 2024 bewustzijn verloor op de fiets, moet van cardiologen stoppen met koersen: "Nachtmerrie"

do 13 maart 2025 16:38

Op 26-jarige leeftijd bergt de Nederlander Lars van den Berg zijn koersplunje op. "Mijn ergste nachtmerrie is uitgekomen", geeft de renner van Groupama-FDJ uitleg bij de beslissing. Het is van moeten van de hartdokters: vorig jaar in februari verloor hij even het bewustzijn op de fiets. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Het was schrikken geblazen, toen Lars van den Berg vorig jaar in februari in de Faun-Ardèche Classic bewusteloos raakte op de fiets en ten val kwam. Hij nam enkele maanden rust en werkte hard aan zijn herstel. Maar die maanden werden een jaar en vandaag ook voor altijd.



Dit was niet de uitkomst waar Van den Berg op hoopte, "maar ik kan niet anders", luidt het op Instagram: "Afgelopen winter voelde het eindelijk alsof ik weer een beetje van mijn oude vorm terug had, na een lang en uitdagend hersteltraject."



"Maar na uitgebreide testen hebben mijn cardiologen bepaald dat de risico's gewoonweg te groot zijn."

