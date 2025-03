Kylian Mbappé is weer welkom bij Franse nationale ploeg: "Hij zal aanvoerder zijn"

do 13 maart 2025 18:29

Bondscoach Didier Deschamps heeft Kylian Mbappé weer in de armen gesloten en opgeroepen voor Frankrijk in de Nations League. De spits van Real Madrid ontbrak 6 maanden bij Les Bleus wegens een vermeende dijbeenblessure en een dubieuze verkrachtingszaak.

"Ik heb met hem gesproken en ik heb het met hem besproken. Hij zal onze aanvoerder zijn", bevestigde bondscoach Didier Deschamps de terugkeer van de Franse spits. De laatste wedstrijd van Mbappé voor Frankrijk dateert van in september toen hij onze Rode Duivels klopte met 2-0 in de poulefase van de Nations League. Sindsdien miste hij de interlandluiken in oktober en november. In oktober werd hij niet geselecteerd vanwege een dijbeenblessure, ook al had hij een paar dagen eerder nog voor zijn team Real Madrid gespeeld.

Verkrachtingszaak

Tijdens die interlandbreak werd hij evenwel gesignaleerd in Stockholm, waar een verkrachtingsonderzoek werd geopend na een incident in een hotel. De Franse ster van Real Madrid werd in de Zweedse pers genoemd als een van de verdachten in de zaak.



Deschamps riep Mbappé ook in november niet op, waarop Deschamps zei dat “het beter is op die manier” en eraan toevoegde dat Mbappé's worstelingen "fysiek en mentaal waren".

Terugkeer