Koers naar de Zon? Parijs-Nice lijkt eerder Koers naar de Sneeuw: "In 5 minuten kan je helemaal bevriezen"

Slechts één vraag op de ploegbussen in Parijs-Nice vanmorgen: hoeveel laagjes doe je aan? Bij de start van de 5e etappe gaf de thermometer 0 graden Celsius aan. De koninginnenrit van zaterdag wordt zelfs bedreigd door sneeuwval. "De voorspellingen zijn zeer slecht."

Op weg naar startplaats Saint-Just-en-Chevalet kleurde het decor zelfs wit. "Zeker dat we in de juiste koers zitten?", vroeg Arkéa - B&B zich af op X.

"Ik heb nu al koud." Maximilian Schachmann (Soudal-Quick Step) stond al te rillen voor de start van de 5e etappe in Parijs-Nice . "Ik heb 4 laagjes aan, maar ik overweeg nog een 5e aan te trekken."

"Hoeveel laagjes doe jij aan?", was dan ook een van de meestgestelde vragen op de ploegbussen vanmorgen. Een beslissing die niet te onderschatten valt, zegt ploegleider Tom Steels van Soudal-Quick Step.

"Er zullen sowieso slachtoffers vallen", zegt hij. "Koersen bij temperaturen van 1 tot 7 graden is altijd hectisch en moeilijk. In 5 minuten kan je helemaal bevriezen bij de verkeerde kledijkeuze. Dan wordt het gevaarlijk om ziek te worden."

Daar houdt ook Oliver Naesen rekening mee. "Bij deze temperaturen kun je minder diep gaan en wordt je immuunsysteem aangetast."

"Dat is kansberekening: als je veel in de koude rijdt, is de kans groter dat je ziek wordt. Ik pak mijn koers dus iets minder intens aan dan ik hem zou aanpakken bij 20 graden."